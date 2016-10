Neue Lutherbibel 2017 und neue Einheitsübersetzung - Gottes Wort in Luthers Worten

29.10.16 | 09:49 Uhr

Möglichst nah am Text bleiben, aber die Sprache der heutigen Zeit anpassen - für die Herausgeber der neuen Lutherbibel war das ein ziemlicher Spagat. Pünktlich zum Reformationsjubiläum liegt die neue Bibel vor. Sie wird wohl auch für Diskussionen sorgen. Von Kirsten Dietrich.



Luther und die Bibel – das gehört in der evangelischen Kirche seit 500 Jahren zusammen. Als Luther 1521 mit der Reichsacht belegt und zu seinem eigenen Schutz auf die Wartburg gebracht wurde, übersetzte er das Neue Testament ins Deutsche, um es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Seither wurde der Text mehrfach überarbeitet und korrigiert, das jüngste Projekt nennt sich "Lutherbibel 2017".

Der Neutestamentler Christoph Kähler hat die neuste Überarbeitung des Luthertextes geleitet. "Eine letzte Auflage seiner eigenen Übersetzung hatte Luther selber noch gesehen, 1545, in seinem Todesjahr", sagt Kähler. "Das war die Ausgabe, die dann sozusagen die Musterausgabe sein sollte." Kähler und sein Team haben versucht, möglichst nah an diesem Text von 1545 zu bleiben. Trotzdem war an vielen Stellen eine Bearbeitung notwendig: Weil die Sprache sich inzwischen verändert hat oder weil es neue Erkenntnisse über den griechischen oder hebräischen Originaltext gibt. 70 Fachleute diskutierten jede einzelne Änderung. Angenommen wurden nur mit Zweidrittel-Mehrheit.

"Die Lutherbibel ist ja nicht der Bibelpapst"

Er rechne nun mit öffentlichen Diskussionen nach Erscheinen der neuen Übersetzung, sagt Kähler. Zum Beispiel darüber, dass sie eine sehr bekannte Stelle geändert haben, die schon seit Jahrzehnten von den Neutestamentlern kritisch angeguckt wird. Es geht um den berühmten Kanzelgruß: "Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus." (Phil 4,7) In der neuen Lutherbibel heißt diese Stelle nun: "Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren." Wenn er auf der Kanzel stehe und predige, werde er aber die gewohnte Formel verwenden, sagt Kähler. Die Lutherbibel sei ja nicht der Bibelpapst. Die katholische Einheitsübersetzung hat keine so lange Tradition. Für die deutschen Katholiken wurde überhaupt erst nach dem zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) an einer von der Kirche verantworteten Gesamtübersetzung gearbeitet. Vorher war der offizielle Bibelton immer noch Latein.

"Entsetzt" statt "betroffen"

Der ersten Einheitsübersetzung merkte man an, in welcher Zeit sie entstanden war: "Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre." (Mt 7,28) "Die Leute waren 'betroffen'. Heute hört man das nicht mehr so gerne", sagt Katrin Brockmöller. Sie ist als geschäftsführende Direktorin beim katholischen Bibelwerk verantwortlich für die neue Einheitsübersetzung. "Vom Griechischen übersetzt heißt das in den Evangelien meist 'Staunen' oder 'Entsetztsein' - und so hat man es dann auch übertragen." In der neuen Übersetzung sind Fehler korrigiert worden, es wurde die Verheißung der Jungfrauengeburt vorsichtig an den hebräischen Text angepasst. Vor allem aber änderte sich die Übersetzung des Gottesnamens. Die alte Übersetzung redete Gott bewusst mit Namen an: "Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen." (Ex 3,16) Die neue Überarbeitung der katholischen Einheitsübersetzung ist nun quasi zu Luther zurückgekehrt.

HERR, der Gott eurer Väter

"Luther hat den Gottesnamen so übertragen, dass er die vier Buchstaben aus dem Hebräischen mit vier Buchstaben im Deutschen wiedergegeben hat, nämlich mit dem Wort 'Herr'", erklärt Neutestamentler Kähler. Das ist die Lösung, die jetzt auch die Einheitsbibel in der Revision übernommen hat: "Der HERR, der Gott eurer Väter, hat mich zu euch gesandt." (Ex 3,16) Auch im generellen Ton nähert sich die Einheitsübersetzung der Lutherbibel an. Luthers Sprache sei eben das, was im Deutschen das Biblische ausmache, selbst für Katholiken. Das könnte vielleicht nicht jedem gefallen, damit rechnet auch Katrin Brockmöller: "Es sind einfach so viele Emotionen mit der Bibel verbunden. Vor allem bei den Psalmen, weil das Texte sind, die viele jeden Tag rezitieren, lesen oder im Stundengebet beten. Dann ist man nicht nur an das Gebet gewöhnt, sondern auch an eine bestimmte Sprachform."