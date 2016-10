Künstler Yadegar Asisi in Wittenberg - Martin Luthers Welt im 360-Grad-Panorama-Blick

31.08.16 | 11:40 Uhr

Seit Samstag ist in Wittenberg das neue Panorama des Künstlers Yadegar Asisi zu sehen - mit dem Titel "Luther 1517", zum Auftakt des Reformationsjahres. Entworfen und hergestellt wurde das 360-Grad-Bild in Berlin. Ein Werkstattbesuch von Ulrike Bieritz

Ein ganz normaler Hinterhof in Berlin-Kreuzberg. Große Bäume, ein backsteinrotes Nebengebäude, vom Straßenlärm ist fast nichts zu hören. An diesem idyllischen Ort entstehen die riesigen 360-Grad Panoramen von Yadegar Asisi. Das Atelier ist ein schmaler länglicher Raum im Hochparterre. An den Wänden hängen Skizzen, Ideen und Rechercheergebnisse. Auf Zeichentischen ist ein buntes Durcheinander von Farben, Pinseln, Stiften und Papier zu sehen. Versteckt hinter zwei großen Computerbildschirmen sitzt der Künstler, hochkonzentriert, und schiebt in rasantem Tempo mit der Maus Figuren über den Schlossplatz zu Wittenberg im Jahr 1517. Einige Sachen seien noch nicht richtig fertig, sagt er. "Die Schatten und die Spiegelungen sind noch nicht da. Auch ein paar atmosphärische Dämpfe fehlen noch, ich will hier noch ein bisschen Rauch haben. Es fängt hier mit dieser Staubwolke zumindest schon mal an."

Asisi arbeitet im Atelier an seinem Luther-Panorama.

Luther und sein Widersacher

Mitten in einer Menschengruppe steht Martin Luther. "Er entreißt hier jemandem den Ablassbrief und sagt: So ein Mist, lass den Quatsch", erklärt Asisi. "Und hier ist der Ablasshändler, bei dem die ganze Gesellschaft Schlange steht, um Ablassbriefe zu bekommen. Wenn man an den ranfährt, schaut er auch mal rüber und fragt sich: Was ist denn da drüben los? Denn die beiden stehen ja miteinander in Verbindung." Die beiden - das sind der Ablasshändler Tetzel und sein Widersacher Luther. Nur eine der mehr als 100 Szenen, die am Ende auf dem 15 Meter hohen und 75 Meter langen Rundbild zu entdecken sein werden.

Von der spontanen Idee zur Detailplanung

Am Anfang stand die Idee, erzählt Yadegar Asisi. "Als ich zum ersten Mal in Wittenberg war und vor dieser Schlosskirche stand, habe ich mich gefragt: Kann man an dieser Stelle, wo es eventuell passiert ist, mit einem Panorama einen Augenblick erschaffen, der diese Situation erzählerisch emotional rüberbringt? Und wenn ich solche Gedanken erst einmal habe, gibt es kein Halten mehr, dann muss es gemacht werden." Ein ganzes Team ist damit beschäftigt, dass aus der Idee, den ersten Skizzen, das Panorama wird. Am Anfang entsteht am Computer ein 3D-Modell, wie ein Gerüst der mittelalterlichen Stadt, erzählt Matthias Meyer. "Wir gehen dann direkt ins Detail: Welche Gebäudetypen gab es damals? Gibt es noch belegte Gebäudetypen von damals, mit denen wir arbeiten können – oder müssen wir uns komplett alles zusammensuchen, um diesen Zeitgeist zu treffen, indem wir uns vergleichbare Objekte in Quedlinburg und anderen mittelalterlichen Städten ansehen?"

Schauspielprofis und Laien bevölkern das Panorama

Alexander Stiller kümmert sich dann darum, dass die Gebäude zeitgemäße Fassaden bekommen, der Weg das richtige Pflaster. Mit dem Fotoapparat fährt er durch die Gegend, um stilechte Vorlagen zu finden. "Wir suchen natürlich nach bestimmten Orten, wo es so etwas geben könnte", sagt er. "Die ganzen Fachwerkstrukturen haben wir beispielsweise in Quedlinburg gefunden. Wir versuchen es, so abzufotografieren, dass wir es dann nachher einbauen können." Auch die Menschen, die am Ende auf dem Bild zu sehen sind, wurden fotografiert. In Wittenberg fanden Fotoshootings mit Laien und professionellen Schauspielern statt. Für die der Zeit entsprechenden Kostümen und Requisiten, hat Viola Völk gesorgt. Jetzt sitzt die gelernte Kostümbildnerin am Computer und bearbeitet die Fotos, damit nicht auffällt, dass der eine oder andere Komparse gleich mehrfach im Bild auftaucht. "Die werden umgefärbt, es werden andere Muster draufgesetzt oder ein anderer Hut aufgesetzt", erklärt sie. Und sie fügt auch die vielen kleinen Details ein, die die Asisi-Panoramen ausmachen: eine Katze in der Sonne, Mäuse, Wandschmuck oder Bücher im Regal.

Infos im Netz luther2017.de - Asisis Reformations-Panorama in Wittenberg Das Panorama ist ab 22. Oktober in Wittenberg zu sehen und soll fünf Jahre dort bleiben.



Künstlerische Freiheit heißt auch Dazuerfinden

Yadegar Asisi will die ganze Epoche, die Zeit vor und nach Martin Luther, zeigen. Deshalb taucht auch Thomas Müntzer auf, natürlich Lukas Cranach - und Martin Luther gleich mehrmals. "Hier haben wir Luther, wie er seine Kinder Lesen und Schreiben lehrt – und hier sehen wir ihn, wie er am Morgen aus dem Bett steigt und sein weltliches Gewand anzieht, während die Mönchskutte noch über dem Stuhl hängt." Yadegar Asisi, der zugibt, mit Religion eigentlich nichts am Hut zu haben, nimmt sich künstlerische Freiheiten. Dazu gehört dann auch, Szenen zu erfinden. "Ich glaube, dass dieses Bild in vielen Punkten Ideen anspricht. Ich kann sie nicht durchformulieren, aber ich habe die Hoffnung, dass Menschen, die sich hineinbegeben und ein Teil des Augenblicks werden, rausgehen mit Fragen, die sie sich dann vielleicht auch selbst beantworten wollen."