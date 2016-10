Von der Galerie in einem zwei Etagen hohen Raum ist das Loch in der Wand zu erkennen, durch das die Südsee-Boote des Ethnologischen Museums in den Saal kommen sollen – und zwar noch, während der Rohbau-Phase, voraussichtlich im Jahr 2018. Denn durch die Türen passen sie und einige andere große Ausstellungsstücke nicht. Die Öffnung wird wieder geschlossen und an die Wand soll dann eine Karte der Südsee projiziert werden.