Neil MacGregor beweist im Martin-Gropius-Bau mit seinem britischen Blick auf die Geschichte der Deutschen, dass diese Art, Ausstellungen zu präsentieren, höchst charmant und lehrreich ist. Da erzählt ein Chanukkaleuchter mit dem Reichsadler im Zentrum, wie verbunden jüdische Bürger mit der deutschen Tradition waren. Da zeigt ein Handkarren alles Elend der millionenfachen Vertreibung nach dem Krieg. Mit den Exponaten aus den ethnologischen Sammlungen in Dahlem und aus dem Museum für Asiatische Kunst sowie aus vielen anderen Häusern wird Berlin ein großzügiges Weltbild vom Humboldt-Forum nach außen tragen. Das ist in Zeiten sogenannter nationaler Wertbesinnungen, die oft Engstirnigkeit kaschieren, in Zeiten von Fremdenhass und Pegida, ein richtiges Signal.

Wichtig: Viele Exponate kamen nach Deutschland, als wir mit den Herkunftsländern gar nicht auf Augenhöhe kommunizierten. Jetzt sollen und wollen wir die Kolonialismus-Debatte führen und Menschen aus Afrika und Asien in die Ausstellungskonzepte mit einbeziehen. Ebenfalls wichtig: in Probeausstellungen die Idee üben. Das geschieht in der hässlichen Humboldt-Box neben dem Schlossbau. Nach der Ausstellungseröffnung über Klimaextreme am Humboldt-Strom handelt die nächste von der Kindheit und eine weitere vom Wohl und Wehe des Goldes. Das alles zusammengefasst verspricht Bildung im Humboldt'schen und besten Sinne. Es ist leider die typische Berliner Art, gute Ideen erst mal runter zu reden. Das Humboldt-Forum aber wird es schaffen und sich dank seiner kühnen Idee gegen den hauptstädtischen Pessimismus behaupten.