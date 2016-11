Was hat Neil MacGregor mit dem Berliner Humboldt-Forum vor? Am Mittwoch will der Gründungsintendant seine Pläne für die zentrale Schau außereuropäischer Kulturen im neuen Stadtschloss vorstellen. Es geht ihm um nicht weniger als ein neues Weltbild. Von Maria Ossowski

In der ganzen Welt gebe es vielleicht nur fünf Sammlungen, wo man die ganze Geschichte der Menschheit erforschen und erzählen könne, meint MacGregor. Und dazu gehört für ihn neben Petersburg, New York, Paris und London auch Berlin. "Aber nur in Berlin und nur im Schloss, im Humboldt-Forum gibt es jetzt die Gelegenheit, diese Geschichte neu zu erzählen und neu zu erforschen." Objekte, die aus aller Welt kommen, sollen Besuchern gezeigt werden, die ebenfalls aus aller Welt kommen – und das mit Hilfe internationaler Kollegen, so der Gründungsintendant.