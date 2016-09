Angefahrener Fußgänger bleibt in Windschutzscheibe stecken

Ein Fußgänger ist in Berlin-Wilmersdorf von einem Auto angefahren und mehrere hundert Meter mitgeschleift worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer, der die Brandenburgische Straße am Montagabend in Richtung Kurfürstendamm befuhr, erfasste den 63 Jahre alten Mann beim Überqueren der Straße.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fußgänger auf der Motorhaube liegend und in der Windschutzscheibe steckend mehrere hundert Meter mitgeschleift wurde. Der Unfallfahrer sei dann erst von einem ihm entgegenkommenden Auto in der Zähringer Straße gestoppt worden.