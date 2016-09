Mit Grillanzünder steckte ein 26-Jähriger in Oberschöneweide mehrere Autos mit polnischem Kennzeichen in Brand. Das Motiv der Fremdenfeindlichkeit lag zunächst nah. Doch letztlich waren es andere Gründe, die den Mann zu der Tat bewegten.

Ein 26-Jährige hat am Dienstag vorm Berliner Landgericht die Autobrandserie in Berlin-Oberschöneweide gestanden. Aus Frust über seine Lebenslage habe er die zehn Autos angezündet. Viele der Wagen hatten polnische Kennzeichen. Fremdenfeindliche Motive hätten bei den Taten aber keine Rolle gespielt, sagte der Angeklagte.

Gleich 14 Fahrzeuge waren Ende Mai in Oberschöneweide in Flammen aufgegangen. Die Polizei schließt ein politisches Motiv nicht aus.

"Ich war frustriert über meine berufliche Entwicklung", erklärte der zuletzt arbeitslose Lagerist am Dienstag zu Prozessbeginn. Möglicherweise habe er gezielt polnische Wagen gesucht, weil er sauer auf seinen aus Polen stammenden ehemaligen Chef war.

Die Serie von Brandanschlägen hatte am 20. Mai 2016 begonnen. Innerhalb von fünf Minuten gingen laut Anklage zwei Autos in Flammen auf. Der 26-Jährige habe bis zu seiner Festnahme am 12. Juni zumeist Wagen mit polnischen Kennzeichen angezündet, zudem seien Autos mit französischen und niederländischen Kennzeichen betroffen gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Fahrzeuge seien durch Flammen beschädigt worden. Es entstanden Sachschäden bis zu 30.000 Euro. Weil der Verdacht auf politische motivierte Straftaten bestand, ermittelte der polizeiliche Staatsschutz.