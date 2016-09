Erneuter Brand in früherem Kinderkrankenhaus in Neukölln

In einem früheren Frauen- und Kinderkrankhaus im Mariendorfer Weg in Berlin-Neukölln hat es am Freitagvormittag gebrannt.

Das Feuer sei im zweiten und dritten Stock eines Gebäudes ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb. Das betroffene fünfgeschossige Abrissgebäude steht seit etwa mehr als zehn Jahren leer. Dort habe es schon öfter gebrannt, so der Sprecher. 24 Rettungskräfte sind seit Freitagvormittag im Einsatz. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt.

Der Mariendorfer Weg war wegen des Feuerwehreinsatzes zwischen Stadtring und Hermannstraßefür gut zwei Stunden in beiden Richtungen gesperrt.