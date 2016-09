Polizei fasst am Berliner Hauptbahnhof mehrere Taschendiebe

Vor allem auf Touristen haben es Taschendiebe abgesehen. Sie führen oft viel Geld mit sich und sind unerfahren, lassen sich leicht ablenken. Die Polizei hat am Donnerstag mehrere Taschendiebe auf frischer Tat an einem Touristen-Sammelpunkt erwischt, dem Hauptbahnhof. Die Männer sollen einem Täterring angehören.

Der Berliner Polizei ist möglicherweise ein Schlag gegen eine Bande von Taschendieben gelungen, die europaweit agiert. Am Berliner Hauptbahnhof wurden am Donnerstagnachmittag sechs Verdächtige festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Beamten hätten zunächst beobachtet, wie ein 40-Jähriger einem Fahrgast seine Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen habe, hieß es. Der Verdächtige sei der Polizei bereits wegen früherer Emittlungen bekannt. Er wurde noch am Tatort festgenommen.

Wenig später fielen den Ermittlern fünf junge Männer zwischen 22 und 25 Jahren auf, die beobachteten, wie Touristen an einem Geldautomaten ihre Geheimzahl eintippten. Als die Reisenden in einen Zug stiegen, griffen die Männer zu und erbeuteten zwei Geldbörsen und mehrere Reisepässe. Die Polizisten nahmen alle fünf Täter fest. Sie stehen im Verdacht, einem europaweit agierenden Täterring anzugehören.