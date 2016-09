Knapp 460.000 Einweg-Kaffeebecher werden laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) jedes Jahr allein in Berlin verbraucht: Auf dieses Umweltproblem will ein Londoner Künstler mit einer großflächigen Straßenzeichnung auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte hinweisen.



Nahe der S- und U-Bahnstation wollte er am Freitag ab 6.00 Uhr eine rund acht Quadratmeter große Fläche bemalen. Das malerische Werk soll gegen 13.00 Uhr fertig sein. Im Gegensatz zu vielen Pappbechern ist es vergänglich: Der Künstler malt mit Kreide. Anlass der Aktion ist der internationale Tag des Kaffees am 1. Oktober.