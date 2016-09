Gina-Lisa Lohfink ist von einem der Männer, die sie der Vergewaltigung beschuldigt hatte, auf Unterlassung verklagt worden. Der Rechtsanwalt von Sebastian C. erklärte am Freitag, dass er Klage beim Landgericht Berlin eingereicht habe. Das berichtet "Der Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe (€).

Demnach soll das Model bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld zahlen, wenn sie Sebastian C. weiterhin der Vergewaltigung und der Verabreichung von K.O.-Tropfen bezichtige. Christian Gerlach, der Anwalt von Sebastian C. warf Lohfink vor, in den Medien Unwahrheiten über seinen Mandanten zu verbreiten. Gerlach will nun beantragen, dass Lohfink vom Gericht als Partei vernommen wird. "Dann wird sie sich endlich höchstpersönlich allen gerichtlichen Fragen stellen müssen", erklärte Gerlach.