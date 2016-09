Mehr Füchse und Wildschweine, dafür weniger Kaninchen: Das ist die Bilanz der abgelaufenen Brandenburger Jagdsaison. Doch eine Zahl, die konstant blieb, sorgt für die meisten Diskussionen. Jäger und Förster sind uneins, wie wild Brandenburgs Wälder sein dürfen. Der Stammtisch von Antenne Brandenburg diskutiert am Dienstag.

Schon in der inoffiziellen Brandenburg-Hymne "Märkische Heide, märkischer Sand" werden sie besungen, die dunklen Kiefernwälder. Doch mittlerweile sind Brandenburgs Förster und Waldbesitzer gar nicht mehr allzu glücklich mit dieser Monokultur. Deshalb betreibt das Land Brandenburg seit einigen Jahren den Umbau hin zu einem Mischwald. Doch über junge frische Bäume und Triebe freut sich auch das Wild. Wegen der starken Verbisse, Förster sprechen von fast jedem zweiten Baum, rückt eine Frage in den Forst-Fokus: Wird zu wenig oder falsch gejagt?

Der seit Jahren hohe Wildbestand bei gleichbleibend hohen Abschüssen treibt Brandenburgs Förster und Jäger gleichermaßen um. Auch die Zahlen der abgelaufenen Jagdsaison vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016 befeuern die Debatte. Die Mitteilung des Umweltministeriums, das sich auf eine Statistik des Landeskompetenzzentrums Forst Eberswalde beruft, fordert, "keinesfalls in dem Bestreben nachzulassen, die Schalenwildbestände nach den Maßgaben des Landesjagdgesetzes flächendeckend dauerhaft zu regulieren".

Und das scheint nötig. Denn in der abgelaufenen Jagdsaison sind die Abschusszahlen beim Schalenwild, also Rehe, Hirsche und Wildschweine, insgesamt leicht gesunken. Und das, obwohl der Landesbetrieb Forst verstärkt auf zahlreiche Schutzzäune für Bäume verzichtet und somit die Jäger implizit auffordert, mehr Rot- und Schwarzwild zu schießen. Der hohe Wildbestand sorgt vor allem bei Förstern und Waldbesitzern schon länger für Unmut, weil vor allem die neu gepflanzten Bäume von starkem Verbiss betroffen sind. Und auch der Verkehr in Brandenburg wird durch das viele Wild besonders gefährdet.

Wie und ob die Wildjagd in dem mit etwa 2,7 Millionen Hektar zu den wildreichsten Bundesländern zählenden Brandenburg deshalb professionialisiert und reformiert werden muss, diskutiert am Dienstag (27. September, Beginn: 18:15 Uhr) der Antenne-Stammtisch in der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.