In Berlin-Schöneberg ist ein neunjähriges Kind geschlagen und fremdenfeindlich beleidigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe eine unbekannte Frau am Nachmittag ein Kind, das mit seiner Mutter unterwegs war, von hinten attackiert und dem Kind in den Nacken geschlagen. Anschließend habe die Frau das Kind fremdenfeindlich beleidigt.



Eine anschließende Suche nach der Frau durch alarmierte Polizisten sei erfolglos geblieben. Das Kind erlitt Rötungen im Halsbereich. Die Ermittlungen übernahm der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.