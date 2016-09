Ähnliche Erfahrung in anderen Städten - Mehr Überwachung führt in Potsdam nicht zu weniger Straftaten

28.09.16 | 14:11 Uhr

Videoüberwachung gibt es am Potsdamer Haupbahnhof seit 2001. Bei der Verbrechensbekämpfung hat das nicht geholfen: Seit der Installation von Kameras hat es nie so viele registrierte Straftaten gegeben. Auch an anderen Orten in Brandenburg ist das so. Die Polizei will trotzdem an den Kameras festhalten.



In Brandenburg schrecken Videokameras zur Überwachung wohl nicht ab. Im Gegenteil: Wo Videokameras installiert sind, hat sich die Zahl der Straftaten von 2014 auf 2015 vervielfacht. Das geht aus einem Bericht der Landesregierung hervor. So gibt es am Hauptbahnhof in Potsdam einen Anstieg von 124 auf 286 Straftaten und im angrenzenden Bereich von 1.146 auf 1.550. In Potsdam erhöhte sich die Zahl der Straftaten insgesamt von 16.571 auf 19.915. Auch an zwei anderen Orten ist die Zahl der Straftaten im videoüberwachten Bereich angestiegen: In Guben gab es mehr als eine Verdreifachung von 13 auf 43 und in Frankfurt (Oder) einen Anstieg von 43 auf 48. In Erkner dagegen ging die Zahl der Straftaten an videoüberwachten Orten von 55 auf 33 zurück.

Zum Thema SPD und CDU weiter uneins - Videoüberwachung in Berlin ist vorerst vom Tisch Die Videoüberwachung öffentlicher Plätze und Straßen im großen Stil wird es in Berlin vorerst nicht geben. SPD und CDU konnten sich nicht auf einen gemeinsamen Gesetzentwurf einigen. Damit kann kann auch das Abgeordnetenhaus vorerst nicht darüber entscheiden. Die CDU sieht eine Blockadehaltung der SPD.

Videoüberwachung: "Wir brauchen eher mehr als weniger"

Die Polizei will dennoch an der Videoüberwachung festhalten. Die "Märkische Allgemeine Zeitung" zitiert Polizeipräsidenten Hans-Jürgen Mörke mit den Worten: "Wir brauchen eher mehr als weniger davon." Bei den Straftaten handelt es sich am Potsdamer Hauptbahnhof vor allem um Fahrraddiebstähle. So rechtfertigte Polizeipräsidiumssprecher Mario Heinemann die Videoüberwachung gegenüber der Zeitung: "Der Fahrradverkehr in Potsdam hat stark zugenommen, die Leute stellen verstärkt Fahrräder am Bahnhof ab." Aufgeklärt werden Fahrraddiebstähle jedoch nur zu 7,4 Prozent – das sind fast drei Prozentpunkte weniger als im Jahr zuvor. Eine Polizeisprecherin sagte rbb|24, dass nur darüber spekuliert werden könne, warum sich die Zahl der Straftaten erhöht habe. Rund um den Hauptbahnhof in Potsdam wurde viel gebaut, Menschen sind zugezogen. Mehr Menschen, mehr Straftaten, so eine mögliche Erklärung.