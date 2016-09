Die Stadt Oranienburg (Oberhavel) bekommt es womöglich mit zwei weiteren Bombenfunden zu tun. Bei der Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg seien metallische Gegenstände auf einem Grundstück in sieben und acht Meter Tiefe entdeckt worden, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Am 12. Oktober soll geklärt werden, ob es sich um Sprengkörper handelt.



Bestätigt sich der Verdacht, sollen die Bomben laut Stadt am 13. Oktober unschädlich gemacht werden. In diesem Fall müssten etwa 4.000 Anwohner ihre Häuser verlassen. Auch der Regional- und S-Bahnverkehr sowie der Schiffsverkehr auf dem Oder-Havel-Kanal würden dann eingestellt.