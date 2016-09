Von der Polizei nicht nur erlaubt, sondern sogar selbst gesprüht: Hunderte Piktogramme sollen in Berlin künftig auf die Gefahr von Taschen- und Fahrraddiebstahl hinweisen. Mit der Aktion will die Berliner Polizei auch Touristen sensibilisieren. Den Startschuss gab am Dienstag Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt höchstpersönlich. Auf der Warschauer Brücke in Friedrichshain-Kreuzberg sprühte er entsprechende Symbole auf den Asphalt: "Wir wollen mit diesen beiden auffälligen Piktogrammen in pink und neongelb die Leute daran erinnern, ihr Eigentum zu schützen."