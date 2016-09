Verkehrskontrollen in Berlin-Schöneberg

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Schöneberg getunte Luxus-Wagen aus dem Verkehr gezogen.

Unbeteiligter starb bei Autorennen in Berlin

Bei der dreistündigen Kontrolle am Wittenbergplatz seien sogenannte Profilierungsfahrer überwacht worden, erklärte ein Polizeisprecher. Diese fahren meist sehr geräuschvoll den Kurfürstendamm auf und ab. Teils liefern sie sich auch gefährliche Wettrennen.

Im Februar waren zwei Pkw mit 160 km/h über den Kurfürstendammdamm und die Tauentzienstraße gerast. An der Nürnberger Straße soll einer der Fahrer in den Jeep eines 69-Jährigen gekracht sein. Der Mann starb noch am Unfallort. Die beiden Raser müssen sich nun wegen Mordes vor Gericht verantworten.