Datenanalyse zeigt Unterschiede im Stadtgebiet - Wo in Berlin der meiste Regen fällt

04.10.16 | 06:20 Uhr

Regen von Biesdorf bis Zehlendorf - oder doch nicht? Eine Auswertung der mehr als 40 Messstationen der Berliner Wasserbetriebe zeigt, dass längst nicht alle Hauptstadt-Bewohner immer gleich nass werden. In welchen Gegenden im Stadtgebiet besonders viel Niederschlag fällt - und wo die Berliner nur selten einen Schirm brauchen. Von Sarah Mühlberger



"Why does it always rain on me?", fragt die britische Band Travis in einem ihrer Songs, und womöglich fragen sich das in diesem Jahr auch die Menschen in Johannisthal, Köpenick oder Oberschöneweide: Hier regnete es in diesem Jahr deutlich mehr als in anderen Gegenden Berlins. Das zeigt die Auswertung von 43 Mess-Stationen der Berliner Wasserbetriebe, deren Daten rbb24 vorliegen. Weil das Messnetz der Wasserbetriebe so dicht ist, erlaubt es auch sehr lokale Analysen. Demnach erwischt es manche Berliner Gegenden häufiger und heftiger als andere.

Monate: Januar bis August

So vielen etwa in Johannisthal in diesem Jahr bis Ende August schon 387 Millimeter Niederschlag, was 387 Litern pro Quadratmeter entspricht. Im Lichtenberger Ortsteil Malchow waren es dagegen nur 201 mm. Überhaupt scheint Malchow kein schlechter Wohnort zu sein, wenn man Regen nicht besonders mag: Schon 2015 regnete es rund um die Messstation in der Ribnitzer Straße so wenig wie an keiner anderen Messstation der Wasserbetriebe (323 mm in zwölf Monaten). Pech hatten die Bewohner rund um den zehn Kilometer entfernten Biesdorfer Baggersee – dort lag der feuchteste Ort Berlins (519 mm). Wie erklären sich die Unterschiede – reiner Zufall oder gibt es im Stadtgebiet tatsächlich Orte, die regenanfälliger sind als andere?

Sommerregen ist häufig kurz, heftig und trifft ein kleines Gebiet

Zum einen gebe es das Phänomen "Sommerregen", erklärt der Meteorologe Eberhard Reimer von der FU Berlin. "Die Wetterlagen sind im Sommer anders, unter anderem gibt es viel eher konvektive Erscheinungen, also kurze, heftige Niederschläge, die auf sehr kleine Gebiete begrenzt sein können." Da die Schauerzellen teilweise nur ein bis zwei Kilometer groß sind, ist es schwer vorherzusagen, wann sie sich wo entladen werden, entsprechend vage sind die Wetterberichte im Sommer. Und aufgrund ihrer Größe kann es sein, dass selbst innerhalb von Bezirken manche Straßenzüge trocken bleiben und sich in anderen Sturzbäche auf der Fahrbahn bilden. Reimer erinnert sich an äußerst heftige Schauer vor einigen Jahren, die nur in Wilmersdorf niedergingen – während fast ganz Ostdeutschland trocken blieb. Auch die starken Regenfälle Ende Juli, bei denen vielerorts Keller und U-Bahnhöfe vollliefen, trafen die Berliner Bezirke unterschiedlich stark. Im Prenzlauer Berg fielen damals pro Quadratmeter innerhalb von zweieinhalb Stunden 46 Liter Regen, in Heiligensee jedoch nur fünf Liter. Auch die Reinickendorfer bekamen kaum etwas vom Unwetter ab.

Manche Ausreißer normaliseren sich im Laufe eines Jahres - aber nicht alle

Solche Sommerregen könnten zumindest die monatlichen Unterschiede erklären, die sich in den Daten der Messstationen zeigen. So kam Marzahn im Juni dieses Jahres auf eine Gesamtregenmenge von 34,9 mm, Hessenwinkel dagegen auf 123,2 mm. Dasselbe Bild zeigte sich im Juli 2015: In Heiligensee fielen 88 mm Regen, im Wedding mit 20,4 mm nur knapp ein Viertel davon.

Neben solch temporären, lokalen Ausreißern, die sich in vielen Fällen aufs Jahr gesehen wieder normalisieren, scheint es in Berlin aber auch Gegenden zu geben, in denen es öfter starke Niederschläge gibt als in anderen. Laut Reimer gehört die Linie Zehlendorf-Neukölln dazu, aber auch die Gegend zwischen zwischen Wedding, Prenzlauer Berg bis hoch in den Nordosten.

Stoppt die Havel Regenwolken?

Wie es zu diesen Häufungen kommt, ist bislang noch nicht hinreichend erforscht. "Die Lage am Wasser könnte ein Ursache sein, so dass die Havel eine Art Sperre für Niederschläge bildet, die vom Westen kommen", vermutet der Meteorologe. "Das müsste man aber verifizieren und dabei auch untersuchen, welche Auswirkungen der Wald am Stadtrand oder die höhere Bebauung in der Innenstadt haben." Schon früher habe man beobachtet, dass Gewitterzellen, die aus dem Südwesten kommen, im Urstromtal, also entlang der Spree, geringer werden und dann im Barnimgebiet wieder loslegen. Auch hierfür fehlen bislang eindeutige Erklärungen.



Wettervorhersagen bleiben großflächig und damit ungenau - zumindest vorerst