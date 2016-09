Das Bezirksamt von Berlin Friedrichshain-Kreuzberg hat den sogenannten Skalitzer Park wegen zu vieler Ratten geschlossen. In einer Mitteilung vom Donnerstag heißt es, der Befall sei so stark, dass nur eine intensive Bekämpfung der Schädlinge Abhilfe schaffen könne. Außerdem soll die Grünfläche an der Skalitzer- Ecke Mariannenstraße umgebaut werden. Das Bezirksamt arbeite bereits an entsprechenden Plänen.



Da die Bauarbeiten erst im nächsten Jahr beginnen können, rechnet der Bezirk damit, dass der Park erst im April 2017 wieder eröffnet werden kann.