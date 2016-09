In den nächsten Tagen bleiben die Höchsttemperaturen in Berlin und Brandenburg über 20 Grad, die Wetterkarten zeigen große Sonnen und kleine Wolken und das Wort “Regen“ brauchen die Meteorologen in ihren Vorhersagen nicht. Der goldene Spätsommer ist übergegangen in einen herrlichen warmen Herbst. Beide zusammen aber haben die Trockenheit nach Brandenburg gebracht.

“Es ist knochentrocken, und es wird noch trockener“, sagt Dennis Brüning, Meteorologe der Meteogroup am Dienstag. Grund für dieses "noch trockener" ist der Wind, wie Brüning erklärt. "Es wird ordentlich blasen in den nächsten Tagen, und das sorgt dafür, dass auch die kleine Restfeuchtigkeit in den Böden ausgetrieben wird." Ein wenig Wasser für die darbenden Berliner und Brandenburger Böden winke erst am Samstag, prognostiziert Brüning. “Aber das wird kaum für Linderung zu sorgen." Die Regenwahrscheinlichkeit sinke ab Sonntag erneut.