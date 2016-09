Unbekannte haben einen Fahrkartenautomaten im U-Bahnhof Siemensdamm gesprengt und das Geldfach gestohlen. Der Automat auf einem Zwischendeck des Bahnhofs in Nord-Charlottenburg wurde am frühen Mittwochmorgen vollständig zerstört, sagte eine Polizeisprecherin. Ob es weitere Beschädigungen gibt, war zunächst unklar. Während der Spurensicherung war der U-Bahnhof gesperrt. Die Züge der U7 fuhren ohne Stopp durch.

In Berlin und Brandenburg werden immer wieder Fahrkartenautomaten bewusst zerstört. Zuletzt war in der Nacht zu Montag ein Automat auf dem U-Bahnhof Lindauer Allee gesprengt worden. Meist leiten die Täter explosives Gas ins Automaten-Innere und zünden es an. Der Ersatz eines Fahrscheinautomaten koste in der Regel einen fünfstelligen Euro-Betrag, hieß es.