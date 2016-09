Brandstiftung aus Frust - 26-Jähriger muss für Autobrand-Serie drei Jahre hinter Gitter

30.09.16 | 13:22 Uhr

Zehn Autos mit ausländischen Kennzeichen zündete er in Oberschöneweide an, mehrere umliegende Fahrzeuge wurden mit beschädigt - jetzt ist ein 26-Jähriger verurteilt worden. Drei Jahre muss er ins Gefängnis. Mehrfach betonte der Mann, nicht aus fremdenfeindlichem Motiv gehandelt zu haben. Das Gericht war jedoch anderer Auffassung.

Nach einer Serie von zehn Brandanschlägen auf Autos in Berlin-Oberschöneweide ist ein 26-Jähriger zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der geständige Angeklagte habe gezielt Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen zerstört, begründete das Landgericht am Freitag.



Dabei sei Frustration der wesentliche Antrieb gewesen. Der arbeitslose Lagerist habe sich in einer schwierigen Lebenssituation befunden. Ein rechtsradikaler Hintergrund liege bei ihm nicht vor, "irgendeine Form von Fremdenfeindlichkeit" könnte aber eine Rolle gespielt haben. Der Angeklagte hatte zuvor ausgesagt, fremdenfeindliche Motive hätten bei der Tat keine Rolle gespielt.



Mehr zum Thema Berlin-Oberschöneweide - Polizei prüft politische Motivation nach Auto-Brandserie Gleich 14 Fahrzeuge waren Ende Mai in Oberschöneweide in Flammen aufgegangen. Die Polizei schließt ein politisches Motiv nicht aus.

Sachschaden von bis zu 30.000 Euro

"Ich war frustriert über meine berufliche Entwicklung", hatte der Angeklagte in seinem Geständnis zu Prozessbeginn erklärt. Möglicherweise habe er gezielt polnische Wagen gesucht, weil er sauer auf seinen aus Polen stammenden ehemaligen Chef war. Die Serie von Brandanschlägen hatte am 20. Mai 2016 begonnen. Innerhalb von fünf Minuten gingen laut Anklage zwei Autos in Flammen auf. Der 26-Jährige habe bis zu seiner Festnahme am 12. Juni zumeist Wagen mit polnischen Kennzeichen angezündet, zudem seien Autos mit französischen und niederländischen Kennzeichen betroffen gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Fahrzeuge seien durch Flammen beschädigt worden. Insgesamt entstanden Sachschäden in Höhe bis zu 30.000 Euro. Weil der Verdacht auf politische motivierte Straftaten bestand, ermittelte der polizeiliche Staatsschutz.

Mehr als 200 NPD-Aufkleber gefunden