Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Stralauer Straße in Berlin-Mitte am Freitagmorgen teilweise gesperrt worden. Wie ein Sprecher der Berliner Wasserbetriebe sagte, werde die Sperrung der wichtigen Verkehrsachse zwischen Mühlendamm und Jannowitzbrücke in Richtung Osten bis mindestens Samstag andauern. Im Berufsverkehr ist daher mit erheblichen Staus zu rechnen. Frei befahrbar ist die Stralauer Straße in der Gegenrichtung.

Am Donnerstagabend war eine etwa 16 Zentimeter dicke Versorgungsleitung aus Stahl geplatzt. Entdeckt wurde der Schaden, nachdem aus einem Nebenraum der U-Bahnlinie U8 Wasser austrat. Der Verkehr auf der U-Bahn-Strecke ist nicht betroffen. Der Schaden an der Wasserleitung sei bereits repariert, so der Sprecher. Bis die Straße aber wieder vollständig hergestellt ist, dauere es mindestens einen Tag. Das betroffene Rohr sei ungefähr 100 Jahre alt und müsste eigentlich komplett ausgetauscht werden.

In Berlin mussten in diesem Jahr bereits mehrfach wichtige Straßen wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrt werden, etwa die Martin-Luther-Straße in Berlin-Schöneberg oder der Mariendorfer Damm.