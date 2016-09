Wildschweine haben auf Deutschlands größtem evangelischem Friedhof in Stahnsdorf schwere Schäden verursacht. Derzeit biete sich bereits am Eingang des denkmalgeschützten Südwestkirchhofs bei Berlin "ein Bild des Schreckens", erklärte Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt am Mittwoch. Dort seien Schmuckrabatten von den Tieren verwüstet worden. Die bisherige Schadenshöhe liege im vierstelligen Bereich. Auch vor Gräbern mache das Schwarzwild nicht halt, sagte Ihlefeldt. Die Schäden könnten aber nicht mehr im Herbst sondern erst im kommenden Frühjahr behoben werden.

Auf dem mehr als 200 Hektar großen Südwestkirchhof sind auch zahlreiche Prominente bestattet, darunter die Künstler Lovis Corinth und Heinrich Zille, der Komponist Engelbert Humperdinck und der Filmregisseur Friedrich Wilhelm Murnau.