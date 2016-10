Eine Aktion wie diese sei nicht rückgängig zu machen, kritisierte der Bürgermeister von Gransee (Oberhavel), Mario Gruschinske (SPD), am Donnerstag im rbb. "Ein Baum der 200 Jahre alt ist, musste auch 200 Jahre wachsen", sagte er. Neupflanzungen könnten den Wert, den die Natur vorher gehabt habe, nicht wieder herstellen. Die Natur sei aber der Hauptgrund, warum Menschen in der Region Urlaub machten und auch dorthin zögen. "Die Natur ist das absolute Plus, warum die Leute zu uns kommen", so Gruschinske.

Die 100 Bäume waren in der vergangenen Woche zwischen Gransee und Menz gefällt worden. Der Landesbetrieb begründete die Aktion zunächst damit, dass die Bäume keinen sicheren Stand gehabt und deswegen den Verkehr gefährdet hätten.