In Berlin wird ein 15 Jahre altes Mädchen vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt am Sonntagabend gegen 22 Uhr am Mehringdamm in Kreuzberg gesehen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Mädchen ist laut Polizei geistig behindert und könnte desorientiert sein, hieß es.



Die Vermisste war demnach zuletzt auf einem Einrad unterwegs. Bekleidet war sie mit einer hellblauen Jeans, einem dunkelblauen Mantel, grauen Turnschuhen und einem weinroten Schal. Das Mädchen ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat blonde Haare und blaue Augen.