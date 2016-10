Tausende Besucher haben sich am Samstag beim 20. Brandenburger Schlachtefest über das regionale Fleischerhandwerk informiert. Bis Sonntagabend wird in Schönwalde-Glien (Havelland) unter anderem die Herstellung von Wurst in einer gläsernen Anlage gezeigt. Außerdem kann ein Rinderstall besichtigt werden, der vom Festgelände mit einem Shuttlebus erreicht werden kann.



Pro-agro-Chef Kai Rückewold sagte zum Auftakt des Festes, dass der Verbraucher anders als bei der abgepackten Wurst im Supermarkt sehen können soll, wie das Produkt entsteht. "Wir wollen zeigen, dass es noch Fleischerhandwerk bei uns gibt und dass der Erhalt dieses Handwerks seinen Preis wert ist", erklärte Rückewold. "Der Fleischer vor Ort kann seinen Kunden auch erläutern, wo sein Fleisch herkommt und wie er es verarbeitet."

Das Thema Regionalität sei durch das erfolgreiche Volksbegehren gegen Massentierhaltung weiter in den Fokus der Verbraucher gerückt, so Rückewold. Das Volksbegehren, das von mehr als 100.000 Bürgern unterstützt wurde, richtete sich gegen die Förderung von riesigen Mastanlagen in Brandenburg.