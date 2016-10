Trotzdem keine Entwarnung in Brandenburg

Mit einem finanziellen Aufwand von 700.000 Euro ist in diesem Jahr der Eichenprozessionsspinner in Brandenburg bekämpft worden. Daran beteiligt waren Kommunen und Landkreise sowie die Landesbetriebe Straßenwesen und Forst, teilte das Brandenburger Landwirtschafts- und Umweltministerium am Dienstag mit.