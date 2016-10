Die A13 Berlin-Dresden bis zum frühen Donnerstagmorgen neun Stunden lang wegen eines umgekippten Lastwagens gesperrt worden.



Das Fahrzeug hatte am Mittwochnachmittag zwischen den Abfahrten Bestensee und Groß Köris 25 Tonnen Sand verloren, die sich über die Fahrbahn verteilt hatten, teilte die Polizei in Potsdam mit. Für anderthalb Stunden war auch die Fahrbahn in Richtung Berlin gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus.



Warum der leicht verletzte 35 Jahre alte Lastwagenfahrer die Gewalt über sein Fahrzeug verlor, ist noch ungeklärt.