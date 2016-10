Mutmaßlicher Stalker in psychiatrischer Klinik

Er hatte der Schauspielerin Anne Kulbatzki wohl schon länger nachgestellt - dann stach er vor dem Theater mit einem Messer auf sie ein. Nun ist der 29-jährige Tatverdächtige in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden. Die Berliner Initiative "Stop Stalking" bietet Hilfe, damit es in vergleichbaren Fällen nicht so weit kommt.