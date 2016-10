In der Blankenburger Straße in Berlin-Pankow ist am Mittag eine 400 Quadratmeter große Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Die Berliner Feuerwehr hat mehrere Gasflaschen in Sicherheit gebracht; ein großer Dieseltank wird gekühlt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Eine Gefahr für Anwohner besteht nicht.



Die Feuerwehr rückte mit sieben Löschfahrzeugen und 60 Einsatzkräften aus, sagte ein Sprecher. Von mehreren Seiten werde gelöscht und versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. In der Lagerhalle befinden sich Boote und viele Propangasflaschen einer Werkstatt.



Wegen der großen Rauchentwicklung wurde auch der Flughafen Tegel informiert, da sich der Brand in der Einflugschneise entwickelt hatte. Die Brandursache ist bislang unklar.