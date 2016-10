Sie sind Stück der Zukunft in Brandenburgs Wäldern: etwa drei Jahre alte Setzlinge, rund 50 Zentimeter hoch mit dünnen Ästen - noch nicht gut ausgerüstet gegen Feinde wie Wildtiere, die sich an ihnen verbeißen. Später werden sie starke Kiefern, Winterlinden oder Wildobst sein. Kiefern sind in 120 Jahren ausgewachsen und aus wirtschaftlicher Sicht Holz liefern oder Touristen anlocken.

Der deutsche Wald stand im Mittelpunkt des ersten Deutschen Waldtags in Berlin am Dienstag und Mittwoch. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte dazu Experten zum Thema Klimawandel, Naturschutz und Waldnutzung eingeladen. Forstminister Jörg Vogelsänger (SPD) setzte dann am Donnerstag in Neuruppin die ersten Mini-Bäume in den Boden. Die Herbstzeit ist eine gute Zeit, um Bäume zu pflanzen. Jedes Jahr kommen neue Setzlinge in den Boden, um den Wald in Brandenburg zu verjüngen.