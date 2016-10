Die Verkehrslenkung Berlin ist chronisch überlastet. In Kreuzberg zeigt sich besonders eindrücklich, was das für Folgen hat: Seit dem Jahr 2003 wartet der Bezirk nun schon auf den Bau eines versprochenen Radwegs an der Skalitzer Straße. Nun nimmt der Baustadtrat die Sache selber in die Hand.

Die Verkehrslenkung Berlin, die Verkehrssenator Andreas Geisel (SPD) unterstellt ist, steht schon lange in der Kritik, weil sich zahlreiche Baustellen in der Stadt verzögerten. Im vergangenen Jahr kündigte Geisel an, die Behörde grundlegend umzubauen, er gab dafür ein Gutachten in Auftrag und wechselte den Behördenleiter aus.

Allerdings, so räumte Baustadtrat Panhoff auf Nachfrage von rbb|24 am Dienstag ein, geht die Verzögerung nicht komplett auf die Kappe der Verkehrslenkung. Die Sanierung der Hochbahn habe sich hingezogen, dann habe es lange gedauert, bis die BVG bereit war, sich an den Kosten für die Radwege zu beteiligen. Aber immerhin seit Anfang des Jahres hätte die Verkehrslenkung die Baustelle bereits anordnen können. "Da sie das lange nicht getan hat, haben wir die Sache nun selbst in die Hand genommen", erläutert Panhoff.



Dafür bleibt es nun auch ihm überlassen, die für Anwohner schlechte Nachricht zu verbreiten, dass die derzeit 300 Stellplätze an den Straßenrändern entfallen. Dafür sollen auf dem Mittelstreifen unterhalb der U-Bahn 152 neue Parkplätze geschaffen werden.

Der Baustadtrat erhofft sich durch die neuen Radwege, dass die Unfallgefahr auf der vielbefahrenen Straße gemindert wird und Radfahrer nicht länger auf den Fußweg ausweichen. Radfahrer befürchten allerdings, dass die neuen Radspuren häufig zugeparkt sein könnten - diese Erfahrung haben Radfahrer beispielsweise an der Warschauer Straße in Friedrichshain gemacht, an der vor wenigen Wochen neue Radspuren frei gegeben wurden.