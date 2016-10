Die Zahl der Taschendiebstähle in Berlin hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt: Wurden 2006 der Polizei knapp 16.000 Taten gemeldet, waren es im Jahr 2015 über 40 000 Fälle. Alle 13 Minuten stiehlt im Schnitt ein Taschendieb also Handy, Geldbörse oder Schmuck und verursacht dabei einen Schaden von durchschnittlich 320 Euro. Alles in allem summiert sich der Schaden durch Taschendiebstähle auf fast 13 Millionen Euro.