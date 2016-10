Unbekannte Täter sind in Potsdam auf das Grundstück von Designer Wolfgang Joop vorgedrungen und haben zwei Skulpturen zerstört. "Das tut sehr weh", sagte Joop am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe davon aus, dass es sich um Vandalismus handele. "Solche Typen können mich emotional kaum erreichen", betonte der Modeschöpfer. Er selbst war zum Zeitpunkt der Tat im Urlaub auf Ibiza.

Die verschmolzenen Engelsfiguren mit je einem Flügel hat der Künstler nach eigenen Angaben geschaffen, bevor er sich 2003 in der Welt der Haute Couture mit seinem Label "Wunderkind" zurückmeldete. "Sie sollten ein Symbol sein für die verletzten Teile Deutschlands, die zusammengefunden haben", erklärte der Potsdamer, der 1998 in seine Geburtsstadt zurückgekehrt war. Die Skulptur stand auf seinem Grundstück am Ufer des Heiligen Sees - mit gesenkten Blick in Richtung Marmorpalais auf der gegenüberliegenden Seite.