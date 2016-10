Nach einer ersten Nacht mit Vollsperrungen auf der A100 folgen in der nächsten Woche vier weitere Sperrungen in Höhe Tempelhof und Neukölln.

So wird in den Nächten von Montag (31.10.) auf Dienstag (1.11.) und Dienstag auf Mittwoch (2.11.) die A100 in Richtung Süden zwischen Gradestraße und Buschkrugallee vollständig gesperrt.

In den darauf folgenden Nächten von Mittwoch (2.11.) auf Donnerstag (3.11.) und Donnerstag auf Freitag (4.11.) folgt eine Vollsperrung in der entgegengesetzten Richtung zwischen Buschkrugallee und Gradestraße.

Grund sind Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf der A 100 im Tunnel Ortsteil Britz.

Die Sperrungen gelten jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Ab 20 Uhr wird bereits mit den Absperrungen begonnen. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Stadtentwicklungsverwaltung bittet um weiträumige Umfahrung.