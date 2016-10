Auf der Autobahn 115 kommt es am Freitagmorgen Richtung Berlin zu langen Staus. In Höhe der Abfahrt Potsdam-Babelsberg ist ein Lastwagen eines Paketdienstes umgestürzt. Die Ladung verteilte sich am frühen Freitagmorgen über alle drei Fahrspuren, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagenfahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.



Die A115 wurde in Fahrtrichtung Berlin zwischen Potsdam-Babelsberg und Kleinmachnow voll gesperrt. Der Verkehr wird deshalb in Babelsberg abgeleitet. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass die Sperrung bis mindestens zum Vormittag dauern werde. Solange müssten Autofahrer mit erheblichen Einschränkungen rechnen.