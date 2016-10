Wissenschaftler haben ein Stück mehr Licht in den zum Teil mysteriösen Lebenszyklus von Aalen gebracht. Wie das Landwirtschaftsministerium am Sonntag mitteilte, legten Wissenschaftler, darunter auch Forscher des Potsdamer Instituts für Binnenfischerei, zahlreichen Tieren Sender an, um ihre Wanderung in den Atlantik nachvollziehen zu können.

Demnach wandert der Europäische Aal auf seinem Weg in seine Laichgebiete in der Saragassosee im Atlantik auf verschiedenen und teilweise verschlungenen Wegen. Von den an der deutschen Nordseeküste ausgesetzten Aalen entschieden sich manche für einen westlichen Kurs zum Ärmelkanal. Andere durchschwammen zunächst die Nordsee bis zur norwegischen Küste. Hier kommen auch ihre Artgenossen aus der Ostsee und von der schwedischen Westküste entlang.