Fraktion besucht Berlin - Sächsische AfD-Fraktion entsetzt über Kleidung im Bundestag

21.10.16 | 17:44 Uhr

Da fährt die sächsische AfD-Fraktion nach Berlin in den Bundestag, und was muss sie sehen? Abgeordnete in Jeans und Lederjacke und eine Bundestagsvizepräsidentin mit einem "mantelähnlichen Etwas". Der Generalsekretär sah sich genötigt, eine Erklärung abzugeben.



Der Generalsekretär der sächsischen AfD, Uwe Wurlitzer, hat am Freitag eine Mitteilung veröffentlicht, in der er den Kleidungsstil und die Umgangsformen im Bundestag in Berlin anprangert. Er schreibt über einen Besuch der AfD-Fraktion des sächsischen Landtags am Donnerstag in Berlin, dass er ernüchtert sei, "in welch laxer Kleiderunordnung meist Abgeordnete der Linken und Grünen ihre Repräsentanz im Namen des Deutschen Volkes" wahrnehmen würden. Zudem krisitierte er die Umgangsformen, die teilweise im Parlament herrschten.

Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) sitzt gern mit Schals im Bundestag in Berlin

Theatralischen Knuddeln und Drücken

Im Präsidium hätten "Abgeordneten-Damen" in Jeans und Lederjacke gesessen. Die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) habe die Sitzung geleitet und sei umhüllt gewesen "von einem mantelähnlichem Etwas". "Zudem knuddelte und drückte sie ihre Kolleginnen theatralisch lachend in der laufenden Sitzung". In der Sitzung sei es um die Themen Massenvernichtungswaffen und Umzug des Bundestages von Bonn nach Berlin gegangen.

