Berlin ist nicht länger die glücklichste Region Ostdeutschlands. Nach dem neuen "Glücksatlas", der die subjektive Lebenszufriedenheit in den Bundesländern misst, steigt die Hauptstadt vom vormals ersten auf den viertletzten Platz ab. Bundesweit gesehen steht Berlin nun auf Platz 16 von 19 Regionen (der Atlas zählt auch Regionen wie Franken auf, die selbst keine Bundesländer sind).



Nach den neuesten Erhebungen leben die glücklichsten Ostdeutschen derzeit in Thüringen. Auch Sachsen liegt vor Berlin. Hinter der Hauptstadt folgen nur noch Brandenburg (wie im Vorjahr auf dem drittletzten Platz), Sachsen-Anhalt und als Schlusslicht Mecklenburg-Vorpommern, heißt es in der Studie, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Die Umfrage entstand im Auftrag der Deutschen Post.