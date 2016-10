Ein Asylbewerber ist bei einer Messerattacke in Luckenwalde (Teltow-Fläming) lebensgefährlich verletzt worden. Der 51-Jährige, der mit Bauchverletzungen auf einer Straße lag, wurde am Samstag in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Potsdam am Sonntag gemeinsam mitteilten. Er sei notoperiert worden.

Ein Spezialeinsatzkommando nahm einen 44-Jährigen in seiner Wohnung fest, wie es weiter hieß. Der Mann sei bei der Festnahme erheblich alkoholisiert gewesen. Gegen den Tatverdächtigen sei am Sonntag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden. Er sei daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt worden.