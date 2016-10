In Berlin-Biesdorf sind zwei mutmaßliche Autodiebe auf der Flucht vor der Polizei in einem Gleisbett gelandet. Kurz vor drei Uhr in der Nacht zum Samstag hatten Polizisten in der Straße Alt-Biesdorf zwei Männer beobachtet, die mehrere Kisten aus einem Ford-Transit in einen Renault umluden und kurz darauf mit dem Fahrzeug wegfuhren. Die Beamten versuchten, die mutmaßlichen Diebe zu stoppen. Die blieben zunächst stehen, wendeten dann aber mit dem Wagen und fuhren auf dem Bürgersteig in die entgegengesetzte Richtung. In der Oberfeldstraße durchbrachen sie eine Absperrung fuhren in eine Gleisanlage. Dort verließen beide den Renault und flüchteten zu Fuß. Die Polizisten nahmen einen der beiden fest, der andere entwischte.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden den Transit aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen hatten. Der 22-Jährige Festgenommene wurde der Kriminalpolizei übergeben. Die Fahndung nach dem Komplizen läuft.