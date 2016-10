Gegen 3:50 Uhr fiel der Renaultfahrer dann einem Taxifahrer auf, nachdem er mehrere Grünphasen einer Ampel am Wolfensteindamm im wahrsten Sinne des Wortes verschlafen hatte. Der Taxifahrer hatte daraufhin mehrfach an die Scheiben des verschlossenen Wagens geklopft. Als der Fahrer nicht reagierte, alarmierte der Taxifahrer Polizei und Feuerwehr.

Nachdem er - nach eigenen Angaben - mehrere alkoholische Getränke auf einem Oktoberfest genossen hatte, entschied sich in der vergangenen Nacht ein 45-jähriger Mann in Steglitz gegen ein Taxi und für das eigene Auto.

Auch auf mehrfaches Klopfen der Polizisten reagierte der Mann dann nicht, so dass diese eine Scheibe mit einem Nothammer einschlugen. Auch das unterbrach den Schlaf des 45-Jährigen zunächst nicht. Erst auf mehrfaches Rütteln an den Schultern reagierte der Mann und kam wieder zu sich. Er wurde gebeten den Motor abzustellen und auszusteigen. Dabei gab er spontan zu, Alkohol konsumiert zu haben. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Ein Richter ordnete eine Blutentnahme bei dem Mann an. Nachdem ihm in einer Gefangenensammelstelle Blut abgenommen worden war, konnte er seinen Weg zu Fuß und mit einem Taxi fortsetzen.

Sein Fahrzeug wurde wegen der eingeschlagenen Seitenscheibe zu einem Sicherstellungsgelände gebracht.