In der Nacht zu Samstag haben sich in Berlin bei Unfällen zwei Autos überschlagen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stießen zunächst kurz nach Mitternacht in Westend zwei Autos zusammen. Der 19-jährige Fahrer hatte das Rotsignal an einer Kreuzung missachtet und prallte gegen das Fahrzeug einer 42-Jährigen. Ihr Wagen krachte daraufhin gegen einen Ampelmast und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihre zwölfjährige Tochter erlitten einen Schock und wurden ambulant behandelt. Die drei Mitfahrer des 19-Jährigen blieben unverletzt.