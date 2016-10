Wettbewerb zur Umgestaltung der Gropiusstadt startet - Aus Bauhaus und Minecraft wird Baukraft

08.10.16 | 09:14 Uhr

Die Gropiusstadt in Berlin-Neukölln ist berüchtigt als Heimat von Christiane F. Die Häuser wachsen Dutzende Meter hoch in den Himmel. 35.000 Einwohner leben in den Betonriegeln nur 400 Meter vor Brandenburg, viele sogar richtig gern. Das Image soll nun aufgepeppt werden: mit Jugendlichen und dem Computerspiel Minecraft.



Eigentlich sollte die Gropiusstadt ganz anders aussehen. Nicht mehr als fünf Stockwerke pro Bau waren vorgesehen. Sie sollten sich ähnlich der Hufeisensiedlung von Bruno-Taut in Britz in das Gelände einfügen. Doch dann wurde die Mauer gebaut und es fehlte an Platz. Also mussten die Gebäude in den Himmel wachsen, so hoch wie fast nirgends in Deutschland. Das höchste Haus hat 30 Etagen und ist mit 89 Metern eines der höchsten Gebäude in Deutschland.

Minecraft gegen die angebliche Trostlosigkeit

Obwohl viele Menschen in der Gropiusstadt schon sehr lange und auch gern leben, hat das Viertel den Ruf eines Schmuddelkindes. Mit Christiane F., die dort als Jugendliche lebte, und ihrem Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" fing das an, und es hat bis heute nicht aufgehört. Als Beweis für die Trostlosigkeit wird auch immer wieder die hohe Suizid-Rate angeführt. Das höchste Gebäude der Stadt - das Ideal-Hochhaus - habe eine besondere Anziehungskraft. Die Gropiusstadt soll jetzt aber ganz andere magnetische Wirkung entfalten. Die Neuköllner Bezirksbürgemeisterin Franziska Giffey (SPD) will es so und hat deshalb die Schirmherrschaft für eine sehr speziellen Ideenwettbewerb übernommen. "Baukraft" heißt er. Der Name setzt sich zusammen aus dem Architektur-Stil Bauhaus der Gropiusstadt und dem Computerspiel Minecraft.

Gropiusstadt im Minecraft-Spiel herunterladen

Minecraft ist eines der meistverkauften Videospiele der Welt. Die Spieler bauen sich darin aus würfelförmigen Blöcken eine 3-D-Welt zusammen. Und genau an dieser Stelle entstand die Idee zu "Baukraft". Weil die Gropiusstadt viele Freiflächen hat, ließen sich dort mit viel Fantasie richtig reale 3-D-Welten erschaffen. Die Ideen dazu liefern, sollen die, die Freiflächen auch am meisten nutzen: Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Sie müssen keineswegs in Gropiusstadt wohnen, aber sie müssen sich die Gropiusstadt im Minecraft-Spiel herunterladen und sich dann für einen von fünf Plätzen im Viertel entscheiden, den sie neu gestalten wollen. Zwischen kommendem Montag und dem 4. November können alle Vorschläge eingereicht werden. Eine Jury aus Architekten, Stadtentwicklern, Jugendlichen der Walter-Gropius-Schule und dem YouTuber iOser100 bewertet die Vorschläge. Ziel ist es, eine Gewinner-Idee mit den lokalen Wohnungsbaugesellschaften und dem Bezirk Neukölln tatsächlich umzusetzen. Für alle Mitwirkenden gibt es außerdem Preise.

iOser100 wird Baukraft-Erklärvideos veröffentlichen

Youtuber iOser100 erklärt in seinem Youtube-Kanal Minecraft-Usern regelmäßig, wie sie das Spiel besser beherrschen können. Genau in diesem Stil wird er ab kommender Woche Montag auch den Wettbewerb "Baukraft" erklären. Eine erste Ahnung gibt es bereits schon im Ankündigungsspot.