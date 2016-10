45-Jährige in Berlin-Charlottenburg erstochen

Nach dem Auffinden einer erstochenen Frau in Berlin-Charlottenburg hat ihr Ehemann gestanden, die 45-Jährige getötet zu haben. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte, habe sich der Mann bei der Polizei in Thüringen gestellt. Ein Haftricher hat demnach inzwischen Haftbefehl gegen den Ehemann erlassen, ihm wird Totschlag vorgeworfen.