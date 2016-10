Zwei israelische Touristen sowie eine Japanerin sind am Dienstag in Berlin Opfer antisemitischer und ausländerfeindlicher Beleidigungen geworden. In einem ersten Fall wurde ein 35-jähriger Israeli gegen 10.30 Uhr am S-Bahnhof Treptower Park von zwei Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma mit einem abgelaufenen Ticket erwischt, wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach dem Zeigen seines israelischen Reisepasses und der Aufnahme seiner Personalien hätten die zwei als südländisch beschriebenen Kontrolleure den Touristen antisemitisch beleidigt. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.

Ein weiterer antisemitischer Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr in einem Schnellrestaurant am Alexanderplatz. Als sich ein 51-jähriger israelischer Tourist dort einen Kaffee bestellen wollte,

verweigerte ein 29-jähriger Angestellter die Bedienung mit den Worten "I don't serve jews" (Ich bediene keine Juden). Bevor alarmierte Polizeibeamte eintrafen, habe der Verdächtige jedoch seine Schicht bereits beendet, hieß es.



In einem dritten Fall wurde gegen 20.45 Uhr an einer Bushaltestelle am Markgrafendamm in Berlin-Friedrichshain eine japanische Touristin von einem Mann ausländerfeindlich beleidigt. Als die alarmierte Polizei eintraf, habe der 32-Jährige äußerst aggressiv reagiert und die Beamten beleidigt, teilte die Polizeipressestelle mit. Er wurde zu einer Gefangenensammelstelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend wurde der Pöbler wieder freigelassen. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille. Die 34 Jahre alte Japanerin blieb unverletzt.