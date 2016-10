Der Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg feiert seinen 110. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es am Sonnabend und Sonntag ein verkaufs-offenes Wochenende mit Programm.



Am Theodor-Heuss-Platz beginnt am Sonnabend um 14 Uhr ein Spaziergang über den Kaiserdamm, an dem auch Bürgermeister Naumann (SPD) teilnimmt. Dabei wird die interessante Architektur und Geschichte des Kaiserdamms - mit traditionsreichen Geschäften und Hotels, schönen Treppenhäusern und Höfen - mit einem Experten erkundet. Eine weitere Entdecker-Tour findet am Sonntag statt.



Viele Geschäfte beteiligen sich mit besonderen Aktionen an dem Jubiläum. In der Suarezstraße gibt es wieder eine Antiquitätenmeile. Auch das Polizeigebäude am Sophie-Charlotte-Platz öffnet am Sonnabend um 11 Uhr seine Türen.

Kaiser Wilhelm II. hatte Anfang des 20. Jahrhunderts den Bau der Straße in Auftrag gegeben. Sie wurde am 1. November 1906 eröffnet.