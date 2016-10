Eine Fahrradfahrerin ist am Sonntagmittag in Berlin-Moabit von einem Lkw erfasst und dabei getötet worden. Wie eine Polizeisprecherin rbb|24 bestätigte, war die Frau auf der Beusselstraße in Richtung JVA Plötzensee unterwegs. Auf der Höhe des Großmarktes wurde sie gegen 12.40 Uhr von dem Laster erfasst - vermutlich wollte der Lkw-Fahrer rechts abbiegen und übersah die Fahrradfahrerin dabei. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Zu ihrem Alter und ihrer Identität konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die Beusselstraße ist wegen der Unfallaufnahme noch zwischen Sickingenstraße und Ludwig-Hoffmann-Brücke gesperrt. Die Buslinien 106, 123 und TXL der BVG werden deshalb umgeleitet.

Einer Aufstellung des ADFC zufolge sind in diesem Jahr bis Mitte September bereits zwölf Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen in Berlin gestorben.