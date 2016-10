Mann stirbt am U-Bahnhof Kottbusser Tor

Linie U8 in Berlin-Kreuzberg unterbrochen

Tragischer Unfall am U-Bahnhof Kottbusser Tor: Zeugen beobachteten am Montag, wie ein Mann ins Gleisbett stieg, um etwas zu suchen. Kurz darauf wurde er von einem Zug überrollt und starb. Der Verkehr auf der U8 in Kreuzberg war stundenlang unterbrochen.